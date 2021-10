Vico, una mostra per raccogliere fondi e aiutare chi è in difficoltà

Cinquanta artisti mettono a disposizione le loro opere a Palazzo della Bella

L’iniziativa “Arte e vita 50×50” in collaborazione tra Nuova Vico in Arte e Comune

Il ricavato andrà alla Mensa Madre Teresa di Calcutta, partecipa anche l’Auser

VICO DEL GARGANO (Fg) – Sarà inaugurata domani, mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 17 a Palazzo della Bella la mostra “Arte e Vita 50×50”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Nuova Vico in Arte in collaborazione con il Comune di Vico del Gargano, servirà a raccogliere fondi per sostenere l’opera cristiana e sociale della “Mensa Madre Teresa di Calcutta” che offre pasti caldi, servizi d’igiene e aiuto alle persone in stato di necessità. Parteciperà anche l’Auser che organizzerà la degustazione di caldarroste e vino novello. Sono molti gli artisti che hanno dato la propria adesione: il ricavato della vendita delle loro opere permetterà di testimoniare concretamente la solidarietà verso chi ha bisogno di un aiuto.

“Gli artisti che con le loro opere parteciperanno alla mostra sono poco meno di 50”, ha spiegato Rita Selvaggio, assessore alla Cultura del Comune di Vico del Gargano. “Li ringraziamo di cuore per aver aderito all’iniziativa, così come un ringraziamento va all’associazione Nuova Vico in Arte e all’Auser. Il connubio tra arte e solidarietà è davvero importante: le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per continuare ad alimentare quell’unione”.

“La mostra”, ha aggiunto il sindaco Michele Sementino, resterà aperta fino a domenica 31 ottobre: invitiamo a venire a vederla tutti i cittadini di Vico del Gargano e i visitatori che vorranno venire a visitare il nostro borgo. Avranno modo di prendere visione della mostra, di visitare Palazzo della Bella e di ammirare oltre alle tante cose belle del nostro borgo anche le installazioni artistiche realizzate nell’ambito del progetto sulla street art presentato dal Comune di Vico del Gargano e finanziato dalla Regione Puglia”.