Vico del Gargano, tre persone arrestate per droga

I carabinieri di Vico del Gargano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Foggia nei confronti di tre indagati per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso, nel periodo agosto 2021 – dicembre 2021.

L’indagine – denominata Tulipano Nero – è nata dopo che i militari avevano notato l’aggregarsi continuo, in aree pubbliche con grande afflusso di persone come la piazza e la villa comunale, di persone noti nell’ambiente delinquenziale legato alle sostanze stupefacenti.

I tre indagati intrattenevano contatti con assuntori di stupefacenti del vicino centro di San Nicandro Garganico. Le intercettazioni e il monitoraggio dei movimenti degli indagati hanno messo in luce sistematiche attività di cessione di cocaina. In particolare, i carabinieri avrebbero accertato ben 172 episodi di spaccio. Nell’ambito dell’operazione sono state sequestrate numerose dosi per un totale di 60 grammi di cocaina, mentre altri circa 110 grammi della medesima droga, è stato recuperato prima ancora di essere tagliato dagli spacciatori.