Viabilità Comparti CA, dall’Amministrazione comunale arriva una prima efficace soluzione.

Con ordinanza della Polizia Locale n.170 del 16 settembre 2022 è stato istituito il senso unico di marcia in Via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra V.le Mediterraneo e V.le Michelangelo, direzione Ovest-Est.

Il provvedimento, che aiuterà ad evitare gli ingorghi negli orari di punta mattutini, è giunto dopo sopralluogo dell’Assessore Angelo Salvemini che, confrontatosi nei giorni precedenti sugli aspetti tecnici di questa condivisa soluzione con il Sindaco Gianni Rotice, ha provveduto alla sua esecuzione con il supporto del Comando della Polizia Locale.

In queste ore si sta provvedendo al posizionamento della segnaletica per rendere operativo il provvedimento a partire da lunedì 19 settembre. Una soluzione temporanea che allevia i disagi di viabilità nei Comparti CA, mentre sono già in itinere da parte dell’Amministrazione interventi urbanistici e stradali per risolvere definitivamente il problema per i residenti.