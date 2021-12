Verso l’obbligo di mascherine anche all’aperto

Sarà probabilmente giovedì il giorno in cui il governo, dopo aver riunito la cabina di regia con i vertici del Cts, deciderà quali misure anti Covid adottare in vista delle feste.

Sembra scontato il ritorno della mascherina obbligatoria anche all’aperto in tutto il Paese e trova diversi sostenitori l’ipotesi dell‘uso dell’Ffp2 sui mezzi pubblici, così come la riduzione della durata del Super Green pass.

Dubbi da più parti invece per l’obbligo di test per vaccinati e guariti per prendere parte ai grandi eventi.