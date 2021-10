Verso il superbonus rimodulato e stop al bonus facciate

Un meccanismo di decalage dovrebbe modificare il Superbonus negli anni successivi al 2023. E’ quanto si apprende da diverse fonti di governo, in vista della discussione sulla misura nella manovra.

Una ipotesi sul tavolo ad oggi sarebbe quella di confermare la percentuale del bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie nel 2023, ridurla al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. La discussione sul punto però è ancora aperta e le percentuali potrebbero cambiare.

La mancata proroga del superbonus 110% per edifici singoli e villette mono e plurifamliari dalla prossima manovra finanziaria al vaglio delle Camere infiamma la polemica. La misura infatti, molto richiesta, dovrebbe valere soltanto per i condomini. Sparisce anche – per ora – il bonus per il rifacimento delle facciate.