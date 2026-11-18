Verissimo, ospiti e anticipazioni del 21 e 22 novembre: le interviste del weekend

Verissimo torna il 21 e 22 novembre su Canale 5 con Silvia Toffanin. Ecco le anticipazioni del weekend e i primi ospiti annunciati per le due puntate.

Weekend ricco di emozioni per i telespettatori di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che torna con il consueto doppio appuntamento del sabato e della domenica. Anche questa settimana il programma ospiterà protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e della cultura, pronti a raccontarsi tra successi professionali, progetti futuri e aspetti più intimi della loro vita.

Le prime anticipazioni hanno già svelato alcuni nomi che arriveranno nel salotto di Canale 5, ma l'elenco degli ospiti risulta ancora in aggiornamento e potrebbe arricchirsi nelle prossime ore con ulteriori annunci ufficiali.

Chi saranno gli ospiti di Verissimo del 21 e 22 novembre? Quali interviste vedranno protagonisti Fabio Volo, Valeria Marini e Megan Ria? E dove sarà possibile seguire le due puntate del weekend?

Verissimo del 21 novembre: Fabio Volo tra i protagonisti della puntata

Per la puntata di sabato 21 novembre è stata annunciata la presenza di Fabio Volo, pronto a raccontarsi a Silvia Toffanin.

Lo scrittore, attore e conduttore presenterà il suo nuovo libro e ripercorrerà alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Non mancheranno riferimenti alla sua attività di autore, ai progetti che lo attendono e ad alcuni aspetti della sua vita privata che da sempre incuriosiscono il pubblico.

Al momento Fabio Volo è il primo ospite anticipato per l'appuntamento del sabato pomeriggio.

Verissimo del 22 novembre: attese Valeria Marini e Megan Ria

Per la puntata di domenica 22 novembre dovrebbero invece arrivare Valeria Marini e Megan Ria, protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Le due ex concorrenti avranno l'opportunità di raccontare il loro percorso all'interno della Casa, commentare i momenti più significativi dell'esperienza televisiva e parlare dei progetti che intendono portare avanti dopo l'uscita dal reality.

Le anticipazioni diffuse finora riguardano però soltanto una parte del cast previsto nel weekend. La lista degli ospiti non sarebbe ancora definitiva e potrebbe essere aggiornata nei prossimi giorni con nuove presenze annunciate dalla trasmissione.

Dove vedere Verissimo il 21 e 22 novembre: orari e streaming

Il doppio appuntamento con Verissimo andrà in onda:

sabato 21 novembre alle ore 16:30 su Canale 5;

domenica 22 novembre alle ore 15:30 su Canale 5.

Le due puntate saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove potranno essere seguite in diretta oppure recuperate successivamente on demand.

In attesa di conoscere eventuali nuovi ospiti che andranno ad arricchire il cast del weekend, il programma di Silvia Toffanin si prepara ancora una volta ad accompagnare il pubblico con interviste esclusive, racconti personali e protagonisti molto amati della televisione italiana.