Verdi sul fondo di solidarietà: “Il comune agisca in fretta per distribuire alle famiglia bisognose, 1 milione di euro ricevuti”

Fondo di solidarietà

Il 12 novembre 2021 il governo nazionale ha accreditato al comune di Manfredonia la somma di oltre 1 milione di euro quale fondo di solidarietà da utilizzare per buoni spesa o per riduzione tari alle famiglie bisognose che hanno più sofferto a causa del Covid-19.

Come Europa Verde – Verdi di Manfredonia chiediamo che la nuova amministrazione agisca in fretta con un bando ad hoc per andare incontro ai bisogni delle famiglie disagiate. Riteniamo che si debba intervenire anche sulla TARI, almeno per le famiglie meno abbienti, per rimediare ai danni dell’amministratore unico che ha ribaltato sulla cittadinanza costi che non le spettavano anche in considerazione del pessimo servizio di igiene urbana che ci garantisce.



Innocenza Starace e Alfredo De Luca