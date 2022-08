Verdi: “Netto miglioramento delle condizioni del golfo di Manfredonia, qualità dell’acqua di balneazione sia resa pubblica”

Oggi abbiamo inviato al Sindaco e all’assessore all’ambiente del Comune di Manfredonia questo messaggio.

In questi anni abbiamo riscontrato un netto miglioramento delle condizioni del golfo di Manfredonia, certificato sia da ARPA che da Goletta Verde di Legambiente, ma permane una criticità in merito alla necessità di pubblicità della qualità delle acque, rivolta ai cittadini. Questo è un obbligo per i Comuni, previsto dal Decreto Ministero della salute del 19 aprile 2018 di attuazione dell’art. 15 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 relativo alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Queste informazioni hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi di ARPA.

Nell’ottica di spirito di risoluzione dei problemi della città come Europa Verde – Verdi di Manfredonia, invitiamo questa amministrazione, ed in particolare l’assessore all’ambiente Giuseppe Basta, a porre in essere l’informazione sulla qualità dell’acqua di balneazione ai cittadini e ai bagnanti, sia sul sito web del Comune, sia con cartellonistica nei lidi e sulle principali spiagge libere.

Comprendiamo che per quest’anno possa essere difficile porre in essere questo servizio su tutto il territorio comunale, ma almeno sul sito web del Comune è possibile attivarlo.

Auspichiamo che dal prossimo anno si attivi il servizio completo.

Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo, come sempre, a disposizione.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia