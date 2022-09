Vento forte previsto sul Gargano nella notte, la protezione civile emana allerta arancione

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta arancione per forti venti di burrasca a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani in Puglia nella zona garganica.

Secondo il bollettino regionale, sono previsti venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico. Le zone più colpite dal vento saranno il Gargano e Tremiti e la zona del Basso Fortore.