Venti di guerra in Ucraina, Arc. Moscone invita alla preghiera

Carissimi fratelli, papa Francesco domenica, 23 gennaio, preoccupato per i ” venti di guerra” che agitano l’Ucraina, all’Angelus ha invitato a pregare per la pace il giorno 26 gennaio p.v. Pertanto vi chiedo di accogliere questo invito e in tutte le chiese della nostra Arcidiocesi si celebri possibilmente la Messa con questa intenzione, e in ogni comunità si chieda l’intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace.

Un caro saluto a tutti,

Franco Moscone