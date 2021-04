Venerdì il Commissario straordinario Figliuolo in Puglia

Su invito del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19 Generale Francesco Paolo Figliuolo e il Capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno a Bari venerdì 23 aprile per una visita presso i centri attrezzati per il contrasto all’emergenza e un incontro con le autorità locali.

Alle ore 12.00 il Generale Figliuolo, il dott. Curcio e il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano terranno un punto stampa nella fabbrica pubblica di produzione DPI della Regione Puglia, nella sede ex Ciapi di via Corigliano, 1 (zona industriale di Bari), nel rispetto delle misure di prevenzione anti covid.

Al punto stampa si potrà accedere solo previo accredito compilando il modulo online disponibile a questo link http://rpu.gl/oyY6v

La richiesta di accredito va trasmessa entro e non oltre le ore 10.00 di domani, giovedì 22 aprile.

Sarà possibile l’accesso di un solo giornalista ed operatore per testata.