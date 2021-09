Vele al vento nel mare di Vieste per il raduno cadetti e juniores per le classi Optimist e 420, evento promosso dalla Gargano Sailing Team

Vele al vento nel mare di Vieste lo scorso 17 e 18 settembre si è svolto il raduno cadetti e juniores per le classi Optimist e 420. Il raduno organizzato dalla Lega Navale di Vieste con il supporto dell’VIII zona FIV e la collaborazione con il comune di Vieste, la Gargano Sailing Team, il centro velico Gargano di Manfredonia.

La Marina di Vieste ha visto la partecipazione di ben 27 atleti di cui 9 per la classe Optimist e 18 per la classe 420. Tra quest’ultimi, 6 atleti del cus Bari.

Ilenia Clemente della Gargano Sealing Team: “La vela è uno sport ancora poco conosciuto ma dalle grandi potenzialità, noi promuoviamo queste iniziative proprio per incentivare ed avvicinare al mondo della vela i ragazzi ed i velisti di domani. Questo è uno sport di cui è impossibile non innamorarsi”

Prosegue Ilenia Clemente “La Gargano Sailing Team è nata da Giugno ed in questa estate abbiamo spinto al massimo per promuovere questo sport nei vari porti del Gargano, Manfredonia, Mattinata e Vieste anche grazie alle collaborazioni con le istituzioni”

Francesco Aliota: “Vieste è sul mare ma paradossalmente non è una città di marinai, è quindi diventa importante dare un input ai ragazzi di Vieste perchè si possa creare un vivaio per future generazioni di velisti. Queste iniziative sono importantissime, specie se si svolgono in maniera integrata e sistemica come questa collaborazione tra la Gargano Sailing Team e la Lega Navale di Vieste.”