🌿 VEGLIA PER IL CREATO MANFREDONIA☘️



Invitiamo tutti, in particolare per i giovani, ad accogliere l’invito di Papa Francesco per la 16ma Giornata del Creato in cui si richiedere di pregare ed impegnarsi.



📆 Venerdì 17 Settembre ore 20 Cattedrale di Manfredonia con don Pasquale Paloscia

Insieme per

✅ Pregare per il Creato

✅ Scoprire come la Chiesa Italiana vive l’impegno per il Creato

✅ Scoprire cosa fanno i giovani delle Comunità Laudato SI