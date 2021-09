Veglia di preghiera per il Creato

La Comunità “Laudato Sì” di San Giovanni Rotondo (FG) comunica che sabato 25 settembre 2021, alle ore 19.45, presso la Tomba di Rotari situata a Monte Sant’Angelo (FG),

si terrà una veglia di preghiera per il Creato, organizzata in collaborazione con la Pastorale Sociale, la Pastorale Giovanile della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e con il patrocinio del Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo.



Il momento di preghiera sarà presieduto da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.



L’Arcivescovo, attento ai problemi ambientali che interessano il nostro paese ed in particolare il Promontorio del Gargano, ha voluto esprimere la sua vicinanza, partecipando alla

preghiera per il creato per scoprire il vero “oikos” di Dio.



L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pastorale Sociale Manfredonia.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.



La stampa è invitata a partecipare.



