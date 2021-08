Vasco Rossi sceglie la Puglia per le sue vacanze “Vengo a ballare in Puglia” scrive sui social

Vasco Rossi ha cominciato le sue vacanze dopo essersi infortunato ad una spalla in seguito a una caduta dalla bicicletta.

Nonostante il tutore, Vasco non ha rinunciato a qualche giorno di relax in Puglia ed a bordo di un jet privato è atterrato all’aeroporto di Grottaglie per poi dirigersi verso Castellaneta Marina.