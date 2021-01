Variante inglese, Lopalco: “Continua attività di screening”

“L’attività di screening sulle persone arrivate in Puglia dalla Gran Bretagna va avanti. Al momento sono 15 i casi positivi al Covid all’esame dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata il cui esito è atteso la prossima settimana. Resta quindi fermo a due il numero di casi con variante inglese individuati in Puglia. Oggi un nuovo positivo al coronavirus è stato rilevato all’aeroporto di Brindisi, anche questo tampone sarà oggetto di indagine genomica. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che anche in questi giorni festivi sono al lavoro, a tutti i livelli, per contenere l’espansione del virus”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

Dallo screening sugli arrivi dal Regno Unito, compresi quelli dei 14 giorni precedenti l’ordinanza del ministero, 15 sono i casi attualmente all’esame dell’Istituto zooprofilattico, due casi invece sono quelli nei quali il virus con variante inglese è stato già isolato e sequenziato.

Un nuovo caso covid è stato rilevato poche ore fa: è infatti risultato positivo uno dei 22 passeggeri arrivati stamane nell’aeroporto di Brindisi, con un volo diretto proveniente dalla Gran Bretagna. Dopo la positività al tampone rapido antigenico effettuato dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Brindisi in aeroporto, il passeggero è stato sottoposto a un tampone molecolare, analizzato nel laboratorio dell’ospedale Perrino. Lunedì il tampone verrà inviato alla sede di Putignano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per la genotipizzazione, l’esame genetico per individuare l’eventuale presenza della variante inglese.