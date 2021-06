Variante indiana, al momento non ci sono casi in Capitanata. La variante inglese al 99% dei casi

Sale la paura per la variante Indiana, l’istituto zooprofilattico di Foggia non vuole ovviamente creare allarmismo, ma sottolineando che c’è bisogno di stare attenti, ovviamente il sistema sanitario può contare sull’esperienza maturata con la variante inglese. Con la profilassi e le vaccinazioni si può combattere la nuova variante “In Capitanata al momento non ci sono casi, ma quotidianamente monitoriamo la situazione” La variante dominante in Capitanata al momento è la variante inglese, che rappresenta quasi il 99% dei casi. “I vaccini sono efficaci nel prevenire la malattia, sicuramente in percentuale minore anche sulla variante indiana ma anche in questo caso sembra siano efficaci.” Ovviamente anche se siamo in estate, cerchiamo di divertirci ma tenendo a mente le misure cautelative.