Sulla base dei dati scientifici disponibili, “la variante Delta è più trasmissibile di altre varianti circolanti e stimiamo che entro la fine di agosto rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’Ue”. Lo scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in un parere aggiornato sul rischio varianti del Covid.