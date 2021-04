Valutazione d’Impatto Ambientale. Campo: “Armonizzate le norme regionali a quelle nazionali per razionalizzare le procedure. Servono ulteriori azioni semplificatrici”

Dichiarazione del presidente della V Commissione Ambiente, Paolo Campo

Razionalizzare le procedure burocratiche della Valutazione d’Impatto Ambientale è l’obiettivo raggiunto ieri con l’armonizzazione delle norme regionali a quelle nazionali.

La legge è stata approvata, a maggioranza, in Commissione Ambiente all’esito di un articolato dibattito, a cui ha preso parte l’assessore al ramo Anna Grazia Maraschio.

È ulteriormente emersa la necessità di chiarire contenuti e procedure con l’esclusivo intento di evitare interpretazioni contraddittorie e arbitrarie.

A pagarne le conseguenze, infatti, sarebbero le comunità i cui progetti rischierebbero di essere bloccati anche per anni in attesa che gli uffici definiscano e portino a termine l’esatta procedura.

La legge approvata in Commissione sarà, ora, sottoposta al Consiglio regionale per la ratifica definitiva e in quella sede approfondiremo la discussione su ulteriori azioni semplificatrici relative, in particolare, agli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico che non incidono sull’assetto del territorio e prevengono rischi anche letali per chi vive e opera in territori fragili.

Tutti hanno il dovere di rispettare le norme, così come le procedure devono avere tempi certi e regole chiare.