Valentino, tra arte e moda

Valentino haute couture from the Gaggiandre, Arsenale in Venice.

Arte e moda, qual è la differenza? “La moda veste i corpi mentre l’arte basta a se stessa.”

Secondo la maison Valentino solo rispettando questa differenza si può instaurare un incontro creativo di reciproco rispetto.

Il Direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha aperto il suo laboratorio di alta moda a diversi artisti, prevalentemente pittori, chiedendo loro di rispondere alla sua exspertise sartoriale con la loro creatività. le suggestioni bidimensionali sono diventate suggestioni tridimensionali negli abiti.

With the world of art, creating looks that echo the colors, signs and layers of a painted work.