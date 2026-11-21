Topi a Manfredonia Valentino: "Ogni episodio serve per screditare la città"

"Esibire un animale morto sui social è spiacevole"

Nelle ultime ore sta circolando sui social questa fotografia. La ripubblico a malincuore, perché non è certamente un’immagine piacevole da condividere, ma lo faccio esclusivamente per far comprendere ciò che sta accadendo e per accompagnarla a una riflessione che ritengo necessaria.

I topi purtroppo ci sono e nessuno lo nega. È un problema reale, che riguarda Manfredonia come tantissime altre città, in Italia e nel resto del mondo. I cambiamenti climatici e le condizioni ambientali contribuiscono a rendere il fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle reti fognarie.

Come Amministrazione interveniamo con attività di derattizzazione e disinfestazione e continueremo a farlo, perché la tutela della salute pubblica è una priorità.

Ma consentitemi una riflessione. Una cosa è segnalare un problema, chiedere interventi e pretendere risposte, altra cosa è utilizzare qualsiasi episodio per gettare discredito sulla propria città. Possibile che ogni occasione diventi buona per mettere Manfredonia alla berlina?

E poi c’è un altro aspetto che sinceramente trovo ancora più spiacevole: questa fotografia. Non solo viene esibito il corpo di un animale morto, ma dalla stessa immagine sembra evidente che sia stato ucciso in maniera violenta. Ma che bisogno c’è di fotografarlo e mostrarlo sui social? È vero, è un topo, un animale che può suscitare ribrezzo, ma resta comunque un essere vivente. Anche nei confronti degli animali che non ci piacciono dovremmo conservare un minimo di rispetto e sensibilità. La sua morte non dovrebbe diventare uno spettacolo da esibire per raccogliere commenti e reazioni.

Manfredonia ha i suoi problemi, come tutte le città, e abbiamo il dovere di affrontarli. Ma c’è una differenza enorme tra voler contribuire a migliorare la propria città e cercare continuamente occasioni per denigrarla.

Le segnalazioni sono utili, le critiche costruttive sono legittime. Ma il gusto di mettere continuamente in cattiva luce il proprio paese non risolve assolutamente nulla.

Amare la propria città significa anche saperne riconoscere i problemi, senza trasformare ogni problema in un’occasione per mortificarla.

Lo ha scritto su Facebook l'Assessora Rita Valentino