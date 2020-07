Valentina Corvino, la modella manfredoniana che ha incantato il mondo della moda

Send an email

Valentina Corvino è una ragazza pugliese nata a Manfredonia, in provincia di Foggia, che il 26 luglio compirà 16 anni. Fin qui nulla di strano. Ma quello che forse non tutti sanno, almeno quelli che non lavorano nel mondo delle sfilate e della moda, è che Valentina è la modella più giovane al mondo.

Infatti la ragazza pugliese è già una modella professionista, avendo firmato un contratto con l’agenzia GD Major, e sfilato per diverse maison di moda molto famose, tra cui citiamo Cavalli.

La vita di Valentina cambia radicalmente quando, lo scorso settembre, partecipa ad un concorso di bellezza chiamato “Word Top Model” in Salento del Patron Fiore Tondi, classificandosi tra le prime sei su ben cinquanta finaliste. Ciò le ha permesso di essere scelta da Guido Dolci della Major di Milano per lavorare come modella professionista.

Da allora è stato un susseguirsi di interviste televisive, sfilate, shooting e moltissimi casting, alla quale la giovane ha partecipato.

Nel frattempo, però, non ha abbandonato gli studi superiori, poiché è suo interesse e premura acquisire un alto grado di cultura, come il mondo della moda oggi impone.

Misure Valentina Corvino

Ecco a voi le misure di Valentina:

Altezza 1,75 cm;

84-62-87;

Capelli marrone scuro;

Occhi verdi;

Misura di scarpe 39;

