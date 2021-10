Valente: “Vogliamo una Manfredonia più pulita”

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un primo passo ed è per questo che i piccoli gesti possono essere importanti per stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema dell’inquinamento. E così, domenica mattina, un gruppo di volontari simpatizzanti della candidata sindaco Maria Teresa Valente ha attraversato corso Manfredi da palazzo Celestini alla villa comunale per raccogliere mozziconi di sigarette armati di pinze, guanti e tanta buona volontà.

L’iniziativa si è svolta all’insegna dello slogan ‘Vogliamo una Manfredonia più pulita’, che campeggiava sulle maglie dei volontari ai quali si è unita la stessa candidata. “L’obiettivo è far comprendere ai manfredoniani che bisognaessere più rispettosi nei confronti della propria città, avendo cura di conferire i rifiuti negli appositi contenitori – ha spiegato la Valente – E a tal proposito, la nuova amministrazione dovrà avere un occhio di riguardo per l’arredo urbano, adoperandosi per moltiplicare a dismisura icestini portarifiuti. Nessuno deve avere più scuse per gettare cicche o rifiuti per strada”.

“Sono convinta della forza del buon esempio e sono certa che le buone pratiche non possono che generare buoni frutti”, ha concluso Maria Teresa Valente, ringraziando in particolar modo Matteo Spagnuolo, Vincenzo Di Candia, Lello Riccardi, Mariapia Di Candia, Daniele Cozzolini, Giusy Di Candia e Raffaele Trotta per la bella e significativa iniziativa che ha raccolto plausi e consensi lungo l’intero percorso.

Ufficio Stampa

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD