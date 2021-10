Valente visita il canile: “La nuova amministrazione dovrà aiutare la struttura”

Una visita con i candidati CON Manfredonia e MD al rifugio ENPA di Manfredonia è stata un’interessante occasione per vedere da vicino una struttura gestita ottimamente e che sopperisce alla mancanza di un canile comunale sul territorio.

Tanti, ben 241, sono gli ospiti della struttura, tutti curati con amore ed alcuni strappati con coraggio e determinazione a destini atroci.

“Sicuramente la prossima amministrazione dovrà collaborare con il canile ENPA, fiore all’occhiello della nostra provincia, attraverso politiche tese all’incremento delle adozioni, poiché a Manfredonia quasi nessuno, purtroppo, decide di adottare un cane”, ha evidenziato la candidata sindaco Maria Teresa Valente. “Inoltre, dovremo sicuramente impegnarci a trovare e donare un terreno comunale, per sollevare la struttura da spese che potrebbero essere impiegate diversamente, ad esempio per organizzare iniziative di sensibilizzazione o per migliorare la permanenza degli ospiti”.

Infine un invito della Valente: “Invito i manfredoniani a visitare il canile ENPA, struttura di cui dovremmo tutti andare fieri”.

