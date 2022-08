Valente sulle sedie job per disabili

INTERROGAZIONE SENZA SENSO… SULLE SEDIE JOB PER I DISABILI

Per l’Assessore al Demanio, Antonella Lauriola, le interrogazioni non hanno senso e sono tempo sprecato. Eppure è stato proprio grazie ad un’interrogazione volutamente provocatoria che ora i cittadini di Manfredonia sanno che oltre alle 3 sedie JOB acquistate dalla Regione Puglia nel 2018 e disponibili a Siponto, ce n’è anche una quarta (di cui sembravano essersi perse le tracce), a disposizione di tutti.

La sedia JOB, fatta in maniera tale da agevolare la mobilità sia sul bagnasciuga che in acqua, può essere richiesta dai disabili o dalle loro famiglie all’associazione PASER o al C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (numero di riferimento 0884.542913). Cara assessora, come vede le interrogazioni non sono tempo sprecato.

Maria Teresa Valente – Capogruppo CON Manfredonia