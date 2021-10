Valente: “Mi batterò per la stabilizzazione degli LSU”

Non ho dimenticato le questioni affrontate nei mesi scorsi, come ad esempio la stabilizzazione di tutti gli LSU nell’ente comunale e nell’ASE.

Pertanto, tenterò con tutte le mie forze di far riproporre nella prossima legge finanziaria l’art. 1, comma 296 della legge n. 178 del 30.12.2020 riguardante la stabilizzazione di tutti gli LSU come lavoratori sovrannumerari in deroga ad ogni vincolo assunzionale nel limite del contributo statale previsto che ammonta a circa 9.300 euro l’anno.

E non mi limiterò solo a fruire del contributo statale senza gravare sulle casse comunali, se riproposto, ma mi adoperò con le massime istituzioni regionali per l’ottenimento di ulteriori aiuti in tal senso. I contributi statali e quelli regionali sono legittimamente cumulabili.

A tale scopo, anche per la cronica carenza di personale comunale, mi avvarrò a titolo gratuito della fattiva e competente collaborazione di Nino La Forgia, candidato nelle liste di MD che ha già dato la propria disponibilità, massimo conoscitore pugliese in materia LSU.

Insomma saremo una macchina amministrativa immediatamente operativa.

Maria Teresa Valente

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD