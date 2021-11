Valente: “Il nostro voto resta libero anche il 21 novembre”

Il primo turno delle amministrative ha visto la nostra coalizione, formata da CON Manfredonia e Manfredonia Democratica, conseguire oltre 2mila preferenze. Un risultato che non ci vede partecipare direttamente al ballottaggio, ma che ci consente di entrare nel prossimo Consiglio Comunale per proporre e sostenere i temi portati avanti in campagna elettorale.

La nostra presenza in Consiglio sarà caratterizzata esclusivamente a difesa degli interessi dei manfredoniani, senza preconcetti nè retropensieri, ma provando ad aiutare la nostra città ad uscire dal limbo in cui è ferma da anni.

E mentre intorno a noi in queste ore vediamo volare stracci, orgogliosamente possiamo dire che questo percorso elettorale ha reso la nostra coalizione forte, unita e determinata. A seguito di un incontro molto partecipato con candidati e simpatizzanti, abbiamo deciso all’unanimità che per coerenza e per rispetto a tutti gli elettori che hanno affidato a noi il proprio consenso, resteremo alternativi ad entrambi gli schieramenti che si sfideranno nel ballottaggio, evitando di schierarci a favore dell’uno o dell’altro.

Pertanto, il nostro appello per il prossimo 21 novembre è quello di fare coscientemente e liberamente la scelta ritenuta più giusta ricordando, una volta per tutte, che le elezioni non rappresentano un gioco di potere e di poltrone, ma uno strumento di crescita per il bene della collettività.

Maria Teresa Valente

Coalizione Con Manfredonia – MD