Valente: “Grazie agli operatori Ase intervenuti in Via Salvatore Rosa”

Grazie agli operatori dell’ASE per essere intervenuti in via Salvatore Rosa, accogliendo la nostra sollecitazione (https://fb.watch/8xv8Ny7D93/) e rimuovendo la catasta di mobili che giaceva abbandonata da settimane, restituendo decoro al quartiere.

Noi ci siamo

Maria Teresa Valente

Candidato sindaco CON Manfredonia e Manfredonia Democratica