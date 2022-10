Valente contro le variazioni di bilancio approvate dalla maggioranza: “Nulla è dato capire”

Durante il Consiglio comunale del 18 ottobre ho votato contro le variazioni di bilancio poiché dalla delibera nulla è dato capire sulle iniziative oggetto delle variazioni. Vengono richiamate, infatti, note di protocollo che non sono accessibili sull’albo pretorio e che occorre richiedere agli uffici competenti. Mi ero lamentata anche del poco tempo a disposizione (convocazione pervenuta venerdì sera per un Consiglio che si è tenuto appena 4 giorni dopo) per poter fare le opportune ricerche (e non dovute, poiché ai Consiglieri devono essere consegnati gli atti completi).

Ora scopro con un certo sollievo (si fa per dire) che la maggioranza tuttologa, che orgogliosamente ha votato in blocco le variazioni di bilancio, in realtà aveva capito della delibera esattamente quanto me: nulla.

Una delle variazioni, infatti, anche ripresa con enfasi nel comunicato stampa istituzionale, annuncia 70mila euro per interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, grazie alla partecipazione ad un bando della Regione Puglia.

Peccato, però, che l’ammissione al bando era a ‘sportello’ (ovvero teneva conto delle domande in ordine di arrivo), che l’Avviso della Regione sia stato pubblicato il 14 luglio 2022 e che il termine ultimo per la presentazione delle istanze fosse il 13 agosto, ma il Comune di Manfredonia abbia partecipato soltanto il 12 agosto, giorno prima della scadenza, arrivando 86°.

Peccato, inoltre, che saranno ammessi a finanziamento soltanto i primi 28 Comuni e che l’ultimo di questi, Tricase, per esaurimento delle risorse non potrà ricevere neanche il finanziamento completo.

Peccato, soprattutto, che tutto questo era già stato reso noto dallo scorso 16 settembre con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia e che quindi il 18 ottobre sia stata votata in Consiglio una variazione di bilancio inesistente per un finanziamento che, purtroppo, non arriverà mai.

Peccato, infine, che ogni iniziativa di questa Amministrazione si riduca ad una semplice ed evidente operazione di marketing basata, come in questo caso, sul nulla, prendendo letteralmente in giro la cittadinanza che ora più che mai, visto il momento delicato e difficile, ha bisogno di fatti e non di parole.

Maria Teresa Valente

Capogruppo Consiliare CON Manfredonia