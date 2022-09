“Vale più di 2000 euro”. Come riconoscere la moneta rara da 2 euro

Per capire se la moneta da 2 euro in proprio possesso fa parte di quelle rare è consigliato portarla in un negozio di numismatica o contattare un collezionista. Da prediligere quest’ultimo in quanto rappresenta la soluzione più conveniente dato che non bisogna pagare alcun tipo di commissione per il negoziante-intermediario. Quali sono le monete dal valore di almeno 2000 euro? Si tratta soprattutto di pezzi commemorativi e prodotti in edizione limitata. In breve tempo alcuni di essi hanno raggiunto un valore che può variare da 15 euro a oltre 2.000 euro, come rivelano gli esperti a Flooxer News. Si è calcolato che in Europa circolano circa 184 diversi tipi di moneta da 2 euro. A fare la differenza è uno dei due lati dove è possibile trovare un incisione originale o un rilievo unico. Le monete che possono essere considerate rare sono collegate a determinati eventi e perché sono stati coniati in un numero limitato il loro valore è così imponente.