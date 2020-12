Vaccino in viaggio verso Foggia

Si parte!

La dose di #vaccini arrivati ieri sera all’aeroporto di Bari è stata trasportata questa mattina al Policlinico barese e di lì, in questo momento, è partito l’equipaggio per il D’Avanzo di Foggia dove tra un’ora dovrebbero iniziare le prime 4 vaccinazioni.

Per la sanità pugliese oggi è un grande giorno.

(Marianna La Forgia – comunicazione istituzionale e smm)

Le Forze dell’ordine schierate in attesa del vaccino.