Vaccino antiCovid, a Bisceglie si sperimenta ReiThera. 800 euro a volontario. Come candidarsi

Vaccino antiCovid, a Bisceglie si sperimenta ReiThera. 800 euro a volontario. Come candidarsi



L’Asl Bat avvia la sperimentazione di ReiThera, c’è tempo fino al 2 aprile per raccogliere le candidature. Servono 40 persone, per ciascuno 800 euro. Anche il Policlinico di Foggia coinvolto nella ricerca. Alla sperimentazione possono partecipare persone di età superiore a 18 anni: per candidarsi è necessario inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo vaccino.reithera@aslbat.it specificando dati anagrafici e contatti telefonici. I candidati alla sperimentazione saranno contattati dalla unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, diretta dal dottor Sergio Carbonara, che sta guidando la sperimentazione.