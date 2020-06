Vaccino anti-Covid19: l’esercito cinese riceve le prime iniezioni

Via libera alla prima sperimentazione in Cina di un vaccino anti-covid. E’ l’esercito cinese a ricevere le prime iniezioni dall’azienda biotech CanSino, che ha prodotto in tempi record l’antidoto contro il coronavirus.

La sperimentazione durerà circa un anno e per il momento sarà riservata ai soldati dell’esercito. Anche se non è stato precisato il numero per ragioni di “privacy commerciale”.

Il vaccino è stato riconosciuto come un prodotto sicuro e capace di attivare il sistema immunitario, almeno in modo parziale. Dunque è risultato essere efficace (anche se non al 100%). Il vaccino di CanSino usa il metodo del cosiddetto “vettore virale”. Contiene cioè un virus benigno (un adenovirus come quello del raffreddore), capace di diffondersi nell`organismo senza farlo ammalare. Nel genoma di questo virus vettore i ricercatori hanno aggiunto un frammento di Dna artificiale. Vi sono scritte le istruzioni che permetteranno alle nostre cellule di fabbricare la cosiddetta proteina spike. La spike è la punta della corona del coronavirus: quella parte che viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario ed è in grado di suscitare una reazione delle nostre difese.

La CanSino ha fin da subito collaborato con l`Accademia Militare delle Scienze e ha avviato una sperimentazione sull`uomo anche in Canada. “Gli scienziati militari hanno ricevuto l`ordine di vincere la guerra globale per mettere a punto il vaccino” titolava il 19 marzo il South China Morning Post. La generalessa Chen Wei, che è anche epidemiologa, se lo è iniettata da sola prima ancora che i test sugli animali rassicurassero sulla mancanza di effetti collaterali.

articolo completo: https://www.meteolive.it/news/Notizie/78/cina-vaccino-anti-covid-approvato-per-la-sperimentazione-nell-esercito/86251/