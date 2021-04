Vaccini, Vescovo Moscone a LaPresse: “A disposizione anche il Seminario per i medici di famiglia”

MANFREDONIA (Foggia) – La diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha messo a disposizione la chiesa ‘Sacra Famiglia’ di Manfredonia e la sede del seminario per la campagna di vaccinazioni anti Covid 19. “Abbiamo risposto in maniera positiva all’appello rivolto dalla Asl e dalla protezione civile”, spiega a LaPresse il vescovo Franco Moscone. “Sono luoghi ampi che ben si prestano alle necessità di vaccinare in sicurezza. Per quanto riguarda la parrocchia, è già attiva come hub vaccinale, mentre il seminario è stato messo a disposizione dei medici di famiglia perché non tutti hanno ambulatori ampi”, sottolinea Moscone.