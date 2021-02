Vaccini, sito della Regione Puglia in tilt. FI: “Brutta figura”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo consiliare di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.

“Già nutrivamo più di una perplessità in merito alle prenotazioni dei vaccini agli over 80 per via telematica (non conosciamo molti 80enni così pratici con i pc), ma adesso siamo alla beffa: nemmeno è trascorsa la prima ora utile per prenotarsi su Puglia Salute che il servizio non è attivo e non c’è possibilità di iscriversi per il vaccino.

Chiamando il Cup, il risultato non è molto diverso: c’è solo una segreteria telefonica che invita a richiamare.

Un esempio di inefficienza notevole, che si aggiunge alla recente brutta figura della Giunta regionale sulla trasmissione dei dati Covid al ministero… complimenti a Lopalco!”. /com