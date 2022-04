Vaccini per over 50: comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio

Da lunedì 4 aprile è iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio per inadempienza all’obbligo vaccinale, come previsto dall’ articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021.



Tali comunicazioni verranno recapitate ai cittadini over 50 per i quali, alla data del 1° febbraio (data di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50) non risultano, dalla piattaforma nazionale DGC, vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nei termini previsti, né differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2 o esenzioni dalla vaccinazione.



La norma prevede che il cittadino abbia 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per presentare alla ASST territorialmente competente, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.