Vaccini. Gatta (FI): “Grazie all’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste che ha messo a disposizione il seminario Sacro Cuore”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“Da cittadino del territorio e da rappresentante della comunità in seno al consiglio regionale non posso che ringraziare vivamente l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste per essere scesa in campo nella lotta al Covid, ufficializzando la disponibilità all’utilizzo del grande salone del Seminario “Sacro Cuore” come centro vaccinale.

È un gesto di generosa sensibilità in un momento in cui, nella nostra Puglia, la campagna, purtroppo, procede molto a rilento. Adesso, si aspetta la risposta della Asl Foggia e noi ci auguriamo che sia affermativa per potenziare l’organizzazione sul nostro territorio e cercare così di spingere il piede sull’acceleratore, perché si possa rivedere la luce dopo questa lunga oscurità”. /comunicato