Vaccini fascia d’età 12-18 anni, ASL FG: accesso libero senza prenotazione

La Direzione Generale della ASL Foggia, così come già fatto nelle scorse settimane in occasione degli Open-Day vaccinali, ha disposto che tutte le postazioni vaccinali assicurino la somministrazione del vaccino Anti-SarsCov2 ad accesso libero senza necessità di alcuna prenotazione, nei limiti delle dosi disponibili, a tutti i giovani nella fascia d’età 12-18 anni.



L’obiettivo è quello di aumentare le coperture vaccinali per la popolazione scolastica in moda da garantire un rientro a scuola in sicurezza.



La Direzione Generale pertanto inviata tutti i ragazzi e i loro genitori a recarsi presso le postazioni vaccinali per il raggiungimento di questo indispensabile obiettivo di salute.