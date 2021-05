Vaccini ai 50enni: come prenotarsi

Parte la campagna vaccinale per le persone da 59 a 50 anni. Da lunedì 10 maggio dalle 14:00 le persone nate nel 1962-1963 possono prenotare l’appuntamento per la vaccinazione.

Le persone nate tra il 1964 e il 1971 potranno prenotare nei giorni successivi, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito lapugliativaccina.it.

Prenota tramite:

https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, con SPID o con codice fiscale e tessera sanitaria

farmacie accreditate al servizio farmacup

numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Hai più di 60 anni ma non hai ancora un appuntamento fissato? Potrai prenotare da lunedì 10 maggio alle 14:00 attraverso gli stessi canali.