Ecco una tabella sulle coperture vaccinali Covid pediatriche in Italia, dalla quale si evince che la Puglia, che utilizza il metodo della vaccinazione scuola per scuola, ha la maggiore copertura della fascia 5-11. Inoltre in Puglia è ora anche possibile prenotare la vaccinazione pediatrica sul sito lapugliativaccina, in farmacia o con il numero verde.