Vaccinazioni over80 a Manfredonia, Gatta: “Solo poche ore al giorno fino al giovedì, vergogna!”

“Lo dico senza se e senza ma: qualcuno deve vergognarsi per il trattamento riservato ai cittadini over 80 di Manfredonia, dove la campagna vaccinale è stata organizzata dando le briciole alla nostra comunità.



Sono sconcertato: mentre nel resto della provincia di Foggia le vaccinazioni procederanno a ritmo serrato, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 19, a Manfredonia il servizio è disponibile solo dal lunedì al giovedì per due ore esclusivamente il pomeriggio.



Un trattamento da terzo mondo e fortemente discriminatorio per la Città.

La comunità esige delle risposte, ma soprattutto esige lo stesso servizio erogato nel resto del territorio e se non avremo riscontri, siamo pronti ad esperire ogni strada utile in nostro possesso per rivendicare un sacrosanto diritto e l’obbligo per le istituzioni di non fare offensive sperequazioni.

Una vergogna!”.