Vaccinazioni, on. Troiano: “Laddove se ne sono occupati i sindaci, le cose vanno meglio”

“Sui territori insistono indubbiamente ancora notevoli difficoltà in merito all’organizzazione della campagna vaccinale” commenta così la situazione in cui versano alcune porzioni del nostro Paese, l’onorevole del Movimento 5 Stelle Francesca Troiano che, in una nota di risposta alle domande dei cittadini, afferma: “La riorganizzazione della Sanità di prossimità, quella che deve essere incrementata nei servizi per garantire a tutti gli stessi diritti ad essere curati, oggi più che mai richiede veloci passi in avanti. Laddove sono stati i Sindaci ad occuparsi direttamente dell’operatività dei centri vaccinali nelle loro zone, i risultati sono stati migliori che altrove. Assistiamo, in un momento tra i più difficili per la ripresa delle normali attività di vita e di lavoro, alla disperazione di intere fasce di cittadini che non hanno ancora alcun riferimento sulle modalità e i tempi di somministrazione dei vaccini. E a questo – conclude l’Onorevole Troiano – si deve porre subito rimedio”.