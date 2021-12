Vaccinazioni antiCovid per bambine e bambini iniziate anche a Manfredonia

Sono iniziate oggi anche a Manfredonia (presso l’I.C. “Calcutta-Ungaretti”) le vaccinazioni anti Covid-19 riservate a bambine e bambini d’età compresa fra i 5 e gli 11 anni. 20 gli utenti che, organizzati dal Provveditorato agli Studi, a cui è stato somministrato il vaccino da personale dell’ASL Foggia.

La campagna vaccinale pediatrica è stata organizzata per garantire ai più piccoli la somministrazione del vaccino in ambienti sicuri e al tempo stesso familiari:

strutture specialistiche per bambine e bambini con fragilità

studi dei medici pediatri o a domicilio per chi vive in condizioni di grave fragilità

scuole

Maggiori informazioni sulla campagna vaccinale anti Covid-19 per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni sul portale tematico Salute, sport e buona vita: http://rpu.gl/oIjHQ