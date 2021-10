Vaccinazioni anti Covid a persone over 80: come prenotare la terza dose di richiamo

Anche in provincia di Foggia le persone di età superiore ad 80 anni possono ricevere la terza dose di vaccino anti COVID 19 presso uno dei Punti Vaccinali della provincia.

Pertanto, sarà possibile prenotare la dose di richiamo (booster) secondo le modalità di seguito indicate.

Modalità di prenotazione

Portale internet “lapugliativaccina”;

Numero telefonico da rete fissa 800 938810;

Numero telefonico da rete mobile 0881 312174;

Farmacie convenzionate.

L’accesso diretto (senza prenotazione) ad un punto vaccinale sarà possibile, previa disponibilità di dosi. In tal caso, la priorità sarà comunque assicurata alle persone prenotate.

Per poter effettuare la terza dose di richiamo è necessario che siano trascorsi sei mesi ed un giorno dalla seconda somministrazione.

Come avvenuto per la prima dose, la somministrazione della terza dose agli over80 non deambulanti sarà assicurata (come previsto dall’accordo regionale) dai medici di medicina generale con cui sarà concordato direttamente l’appuntamento a domicilio.