Vacanze con il cane? A Vieste si può

L’Assessore al Turismo del Comune di Vieste Rossella Falcone annuncia che in collaborazione con l’Assessore al Benessere animale Vincenzo Ascoli e la LNDC Vieste, è istituita la prima classificazione Animal friendly per strutture ricettive, ristoranti e lidi. Sono questi infatti i luoghi dove spesso chi va in vacanza con cani di media e grossa taglia ha difficoltà a trovare posto e così la vacanza la si passa a cercare chi accetti animali di taglie diverse dalle classiche piccole. Al fine di prevenire abbandoni e fornire una sevizio migliore e un soggiorno sereno sia a chi va in vacanza con animali, che a coloro i quali durante la vacanza non vogliono condividere spazi e luoghi con animali, sulla pagina del Comune di Vieste sarà presente a breve un elenco di strutture ricettive, ristoranti e lidi che accettano animali dove saranno preventivamente indicate taglie accettate e servizi offerti. Questo permetterà a chi verrà in vacanza a Vieste di pianificare in totale tranquillità il soggiorno senza l’ansia di non essere accettati. A seconda delle taglie e dei servizi offerti, alla struttura saranno attribuite delle stelle che per l’occasione saranno “zampe”.

Di seguito si riportano i requisiti per la classificazione:

Per essere lidi Animal friendly il requisito di base per tutti ( ristoranti esclusi) è garantire la balneazione animale.

Le strutture ricettive che hanno lidi (propri o convenzionati) che non accettano animali non possono rientrare nelle strutture Animal friendly.

Le strutture ricettive che hanno lido e/o ristorante interno aperto agli esterni devono compilare 3 questionari (1 per il lido, 1 per ristorante l’altro per la struttura); se il lido è esterno devono indicarne il nome.

La classificazione delle strutture Animal friendly avverrà secondo le seguenti modalità. L’altezza si intende misurata al garrese :

1 zampa: cani fino a 10 KG e altezza orientativa 35 cm. Nessun obbligo di offrire servizi aggiuntivi per animali.

2 zampe: cani fino a 25 Kg e altezza orientativa 50 cm. Nessun obbligo di offrire servizi aggiuntivi per animali

3 zampe: cani fino a 45 Kg altezza orientativa 70 cm. Nessun obbligo di offrire servizi aggiuntivi per animali

4 zampe: cani senza limitazione di peso e altezza. Obbligo di offrire almeno 3 servizi aggiuntivi per animali

5 zampe: cani senza limitazione di peso e altezza. Obbligo di offrire almeno 5 servizi aggiuntivi per animali

Le tipologie di attività sopra indicate che accettano animali e vogliono ricevere la classificazione e rientrare negli elenchi del Comune di Vieste, possono compilare il questionario andando sul link: http://www.comune.vieste.fg.it/vieste/po/mostra_news.php?id=1107&area=H

Il questionario compilato va inviato a a.dirodi@comune.vieste.fg.it

