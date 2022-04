Utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità di altri Enti per assunzione di personale a tempo determinato. Richiesta disponibilità all’assunzione

In attuazione della programmazione delle risorse relative al PON INCLUSIONE ed al FONDO POVERTA’, nonché della pianificazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e del relativo piano occupazionale per il 2022, giusta Deliberazione di Giunta del Comune di Manfredonia – capofila dell’Ambito Territoriale, n. 67 del 14.04.2022, questo Ufficio, in assenza di graduatorie proprie, ha previsto il reclutamento di personale a Tempo Determinato e pieno con spesa completamente etero-finanziata, attraverso l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti in corso di validità, per i profili professionali di seguito indicati:

– n. 6 Assistenti Sociali – Cat. D/Pos. Ec. D1 – TITOLO di STUDIO: Diploma di Laurea Triennale in Servizio Sociale (L 39) o titolo equipollente;

– n. 2 Istruttori Amministrativi – Cat. C/Pos.Ec. C1: TITOLO di STUDIO: diploma di scuola secondaria superiore.

Si chiede, pertanto, ai soggetti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente atto, di voler comunicare a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it ovvero al seguente indirizzo mail servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it la disponibilità all’utilizzo, indicando la propria presenza in una graduatoria vigente per la assunzione quale Assistente Sociale Cat. D1, ovvero Istruttore amministrativo Cat. C con l’indicazione dell’Ente relativo, i propri dati anagrafici e di recapito (inclusi indirizzi di posta elettronica – e-mail o pec – e recapiti telefonici qualora disponibili).

Il Dirigente

F.to Dott. Matteo Ognissanti