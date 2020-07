UTD Sly Trani, dopo Picci arriva anche l’ex Donia Palazzo. Sipontini alle prese con la scelta dell’allenatore

Send an email

Il presidente Quarto ha abituato, ormai, la piazza pugliese a colpi di altra categoria: l’attacco dello UTD Sly Trani, oltre a bomber Picci, si arricchisce anche di Loris Palazzo, ex capitano della Fidelis Andria.

Ed il Manfredonia Calcio?

La situazione di stallo è dovuta all’attesa del ripescaggio in Eccellenza ed alla scelta dell’allenatore: scartata l’ipotesi di un “top”, si punterà ad un tecnico che sappia lavorare con i giovani, sfruttando anche gli under già in riva al golfo.

Su “Sportivamente” si è parlato del ritorno di Mancano, ma l’ipotesi non convince i tifosi ed alcuni addetti ai lavori. Sarà lui il nuovo mister dei biancocelesti?