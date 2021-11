Urbanistica. Campo: “Proroga del Piano Casa e modifiche alla legge sull’uso e la tutela del territorio utili a dare impulso alla ripresa economica, anche semplificando la burocrazia”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

Dare impulso alla ripresa economica, offrire certezze alle imprese, semplificare la burocrazia e ridurre il consumo di suolo. Sono gli obiettivi centrati con l’approvazione unanime da parte del Consiglio regionale della proroga del Piano Casa per il 2022 e delle norme che modificano la legge regionale sull’uso e la tutela del territorio.

In entrambi i casi, anche grazie al buon lavoro svolto dalla V Commissione che presiedo, siamo riusciti a trovare il punto di equilibrio tra le prescrizioni degli strumenti urbanistici esistenti e le istanze dei privati relativamente all’ampliamento di immobili ad uso abitativo e, soprattutto, ad uso produttivo.

In quest’ultimo caso, in particolare, abbiamo tenuto da conto le esigenze di quanti vogliono ingrandire il capannone o il laboratorio come di chi vuole realizzare un edificio a servizio dell’attività agricola sottraendole alle pastoie burocratiche ed ai vincoli di piani regolatori superati dal tempo.A beneficiare direttamente delle norme approvate sarà il comparto edilizio, molto importante per l’economia pugliese, messo nelle condizioni di operare serenamente al servizio delle imprese che scelgono di investire e crescere, offrendo nuove opportunità di lavoro.