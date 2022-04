Urbanistica. Campo: “Diffuso interesse e ampio consenso di massima di Comuni, imprese e tecnici sulla proposta di legge per la riqualificazione e il riutilizzo ecocompatibile del patrimonio edilizio”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

Comuni, imprese e tecnici sono diffusamente interessati all’adozione della proposta di legge per la riqualificazione e il riutilizzo ecocompatibile ed ecosostenibile del patrimonio edilizio pugliese. Lo testimoniano le audizioni svolte questa mattina nella V Commissione Ambiente sul testo del consigliere regionale Fabiano Amati da cui sono emersi un ampio consenso di massima sull’articolazione normativa e diversi ed interessanti spunti di riflessione.

L’obiettivo di fondo è intervenire organicamente sulla delicata questione della gestione del patrimonio edilizio esistente, contemperando in modo equilibrato gli interessi pubblici – tutela ambientale, riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, sostegno allo sviluppo – con quelli privati – semplificazione burocratica, certezza di tempi e regole per gli investimenti.L’obiettivo strategico è condiviso con l’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, oggi assente per un’indisposizione, e sarà perseguito offrendo ai pugliesi uno strumento di regolazione e gestione equilibrata ed efficace del territorio.