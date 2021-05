Uomo scomparso in Foresta Umbra da domenica scorsa, continuano le ricerche

Come riportato dalla pagina facebook “Foresta Umbra” risultano ancora senza esito le ricerche dell’uomo scomparso in FORESTA UMBRA. Questa mattina continueranno le ricerche del sig. Totaro Giuseppe residente a Monte Sant Angelo di cui purtroppo non si hanno notizie da domenica 16 maggio